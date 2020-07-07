شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحافي سعودي يصف "غادة عويس" بـ"الساقطة".. شاهد كيف ردت عليه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٩ مساءً (أخبار الخليج 365)

وصف الصحفي السعودي محمد البیشي الإعلامیة في قناة الجزیرة غادة عویس بالمذیعة الساقطة.

جاء ذلك من خلال اعادته لنشر تغریدة للمذیعة غادة عویس، قالت فیھا: "دروس عدة من فیدیو سلیماني على بودكاست. درس للجزیرة بأن الناس تعتمد علیھا ولا تقبل منھا اي خطأ تحریري یسقط سھوا، وكما قال لي أحدھم معاتبا فإن الثوب الأبیض تظھرعلیه البقع اكثر من غیره. ودرس لایران ھو كمیة الكره الشعبي العربي لدورھا بأوطانھم. ودرس لمن یكره ایران بأنھ فالح بالمشاعر فقط!".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عاجل.. السعودية تتخلى عن ترمب وتتخذ قبل قليل قرار خطير لإزاحته من السلطة بمشاركة دولة عظمى.. شاهد!

هيفا وهبي تدخل بنوبة بكاء شديدة.. ماعلاقة الراحلة ​رجاء الجداوي؟

"القاسم" مذيع الجزيرة يفجر مفاجأة مدوية عن زوجة حاكم عربي: تشتمه بأبشع الألفاظ.. لن تصدق من يكون؟

بعد نظارته.. "محمد رمضان" يثير ضجة بنوع ساعته في ظهوره الأخير.. لن تصدق بكم وصل سعرها (صور)

فيديو.. "هند القحطاني" تفاجئ جمهورها بشروط "تعجيزية" لمن أراد الزواج منها

عاجل: إصابة "نانسي عجرم" بأزمة قلبية.. مصادر مقربة تكشف حقيقة ماحدث!

ما حقيقة الأنباء المتدوالة بشأن زواج القيصر كاظم الساهر من فنانة مصرية شهيرة؟

Advertisements

كيف سيظهر أرطغرل في الحلقات القادمة من مسلسل عثمان ؟

مفاجأة جديدة.. اللحظات الاخيرة لإعدام "صدام حسين".. جندي امريكي يحكي لزوجته: رأيت هذه المعجزه بعيني.. شاهد!

شاهد.. إطلالة جديدة للفنانة ياسمين صبري من حديقة منزلها

شاهد.. المذيعة غادة عويس تكشف هوية الشخص الذي حضنها في هذه الصورة

الفتاة السعودية الهاربة رهف تعود للواجهة مجددَّا باعترافات صادمة لكل السعوديين

بالفيديو: "نادين نجيم" تكشف سر رفضها بطولة "الهيبة" .. لن تصدق السبب !

ياسمين صبري تستعرض مؤخرتها بشكل مثير وفاضح .. شاهد الصور

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

الصحفي البیشي علق على تغریدة غادة عویس بقوله: "خطأ.. ثوب الجزیرة مليء بالأوساخ بد ًءا من خطابات بن لادن وافخاي ادرعي على شاشتھا ولیس انتھاء بزیارة شمعون بیریز للقناة.. وھذا لا یطھره تدارك مذیعة ساقطة ولو استخدمت كل معقمات الأرض."

تغریدة الصحفي السعودي محمد البیشي اثارت موجة ردود واسعة، حیث وصفھا الكثیر من المتابعین بالبذیئة والخارجة عن اطار الأدب.

اما المذیعة غادة عویس، فقد اعادة نشر تغریدة الصحفي السعودي محمد البیشي على حسابھا وعلقت علیھا بقولھا: (بالشھر الفضیل صحفي سعودي اسمھ محمد یعني انھ مسلم من بلاد الحرمین یختار ان یصفني وھو لا یعرفني شخصیا بالساقطة. أشكر ذوقك محمد واحترامك لاسمك ودینك ووطنك، ألفاظك تؤكد ایمانك مثلما تؤكد دماء خاشقجي والحویطي والحامد وعذابات الھذلول والعودة وكل معتقلي الرأي ان نظام مبس أطھر من الجزیرة".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام