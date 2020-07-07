أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة عنها مسبقًا، مع الإشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 7 / 8 / 1441هـ المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، ونظرًا لعدم استكمال تلك المتطلبات لسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وحرصًا من وزارة التعليم على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ.

وقالت وزارة التعليم: في الوقت الذي تعتز فيه بشراكة المعلمين والمعلمات معها ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا وتفاعلهم الإيجابي المثمر مع طلابهم (عن بعد) لإنهاء العام الدراسي المنصرم بنجاح؛ فإن الوزارة تثق في وعيهم للظروف الحالية ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه، متمنية الصحة والسلامة للجميع.