أمطار عسير تجذب المصطافين ودعوات للتنزه بحذر

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير ومحافظاتها وسط اعتدال الأجواء وخروج العائلات للتنزه بالحدائق والمتنزهات والغابات والاستمتاع بالأجواء.

وشهدت مرتفعات المنطقة الضباب الذي شكل لوحات في سماء عسير، وأطلقت الجهات المعنية التعليمات والتنبيهات للزوار والمصطافين تحت شعار «التنزه بحذر».

أمطار متوسطة

قال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد: إن الأمطار التي هطلت، أمس، ومساء أول أمس، شملت مدينة أبها والسودة والمجادرة وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وحذر النقيب السيد المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار، وطالبهم باتباع تعليمات وإرشادت الدفاع المدني، وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية اتباع وسائل السلامة ومتابعة حسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي واتباع التنبيهات الجوية التي تصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تحاليل وتوقعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح نشطة تُثير الأتربة وتسبب تدنيا في مدى الرؤية على محافظات (السليمي، الشملي، الغزالة، الشنان، بقعاء) بمنطقة حائل تشمل المراكز والقرى التابعة لها.

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كما نبّهت الهيئة، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

كميات الأمطار على عسير

أبها - خفيفة

السودة - خفيفة

المجاردة - متوسطة