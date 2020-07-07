السعودية اليوم / قراصنة يختطفون خمسة بحارة صينيين خلال هجوم في المياه النيجيرية



أبوجا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

ذكرت مصادر أمنية نيجيرية أن مسلحين هاجموا سفينة تجارية صينية في عرض المياه النيجيرية واختطفوا خمسة بحارة.

وأوضحت المصادر أن قراصنة هاجموا سفينة شحن تبحر تحت علم سنغافورة، قبالة سواحل نيجيريا، واختطفوا خمسة بحارة صينيين.

وأعلنت السفارة الصينية في نيجيريا وضع إجراءات طارئة، ودعت حكومة أبوجا لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل العثور على مواطنيها.

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