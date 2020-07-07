السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تعازيه لضحايا الفيضانات في منطقة كيوشو باليابان



الأمم المتحدة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات والانهيار الأرضي الذي وقع اليوم في كوماموتو منطقة كيوشو باليابان.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، تعازي الأمين العام للأمم المتحدة وحزنه العميق إزاء قضاء ما لا يقل عن 40 شخصاً في أعقاب الفيضانات باليابان.

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