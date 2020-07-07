

القاهرة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 969 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن 512 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 21238 حالةً.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 76222 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3422 حالة وفاة.

// انتهى //

00:21ت م

0276



القاهرة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 79 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن 512 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 21238 حالةً.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 76222 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3422 حالة وفاة.// انتهى //00:21ت م0276

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.