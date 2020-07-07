السعودية اليوم / السنغال تسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت السنغال 178 حالة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 78 مصاباً ليصل إجمالي المتعافين إلى 4909 أشخاص، وبلغت الوفيات 136.

// انتهى //

23:35ت م

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دكار 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 178 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 838 فحصاً ليصل إجمالي الإصابات فيها منذ الثاني من مارس الماضي إلى 7478 إصابة مؤكدة.وذكرت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل تعافي 78 مصاباً ليصل إجمالي المتعافين إلى 4909 أشخاص، وبلغت الوفيات 136.// انتهى //23:35ت م0272

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