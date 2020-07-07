السعودية اليوم / إسبانيا تسجل ثلاث حالات وفاة بكورونا والإجمالي يفوق 28 ألفاً



مدريد 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت إسبانيا ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الإصابات بكروونا ارتفع إلى 251789 بعد تسجيل 1244 إصابة في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وكانت حكومة إقليم (غاليثيا) بشمال غربي البلاد أعلنت أمس فرض الحجر الصحي والعزل لخمسة أيام على منطقة لا مارينيا في محافظة لوغو التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف شخص بسبب تفشي الفيروس وتسجيل 119 إصابة جديدة فيها.

كما فرضت حكومة إقليم (كتالونيا) الحجر الصحي والعزل على منطقة سيجريا في محافظة ييدا التي تضم أكثر من 200 ألف شخص 15 يوماً قابلة للتمديد بسبب تفشي الفيروس بشكل كبير دون ذكر عدد الإصابات الجديدة فيها.

// انتهى //

23:32ت م

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مدريد 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت إسبانيا ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 28388 وفاة.وأضافت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن عدد الإصابات بكروونا ارتفع إلى 251789 بعد تسجيل 1244 إصابة في الأيام الثلاثة الأخيرة.وكانت حكومة إقليم (غاليثيا) بشمال غربي البلاد أعلنت أمس فرض الحجر الصحي والعزل لخمسة أيام على منطقة لا مارينيا في محافظة لوغو التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف شخص بسبب تفشي الفيروس وتسجيل 119 إصابة جديدة فيها.كما فرضت حكومة إقليم (كتالونيا) الحجر الصحي والعزل على منطقة سيجريا في محافظة ييدا التي تضم أكثر من 200 ألف شخص 15 يوماً قابلة للتمديد بسبب تفشي الفيروس بشكل كبير دون ذكر عدد الإصابات الجديدة فيها.// انتهى //23:32ت م0268

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