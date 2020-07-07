السعودية اليوم / تغطية منطقة الحدود الشمالية بالجيل الخامس (5G)



عرعر 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أعلنت شركة زين

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تطلعه بأن تُسهم هذه الخدمة في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمنطقة ، ودفع عجلة التحوّل الرقمي ويسرّع تحقيق اقتصاد المعرفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وثمن سموه جهود زين السعودية في هذا السياق ، متأملاً بأن يستفيد جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة وقطاع الأعمال من هذه الخدمة المتطورة.

يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أطلق مبادرة " رقمنة الشمالية " لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمنطقة وتفعيل التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية كافة للاستفادة المثلى من البيانات والمعلومات المتاحة لتعزيز عمليات التخطيط، انطلاقًا من البيانات الدقيقة المحللة وفق أحدث منهجيات التحليل ، إضافة لتمكين المبادرين بالأعمال للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعالم الافتراضي.

// انتهى //

23:23ت م

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عرعر 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، أعلنت شركة زين السعودية تغطية منطقة الحدود الشمالية بتقنية الجيل الخامس .وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تطلعه بأن تُسهم هذه الخدمة في تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمنطقة ، ودفع عجلة التحوّل الرقمي ويسرّع تحقيق اقتصاد المعرفة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .وثمن سموه جهود زين السعودية في هذا السياق ، متأملاً بأن يستفيد جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة وقطاع الأعمال من هذه الخدمة المتطورة.يذكر أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أطلق مبادرة " رقمنة الشمالية " لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمنطقة وتفعيل التنسيق والتكامل بين الإدارات الحكومية كافة للاستفادة المثلى من البيانات والمعلومات المتاحة لتعزيز عمليات التخطيط، انطلاقًا من البيانات الدقيقة المحللة وفق أحدث منهجيات التحليل ، إضافة لتمكين المبادرين بالأعمال للاستثمار بالفرص الاستثمارية المتاحة بالعالم الافتراضي.// انتهى //23:23ت م0265

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