

باريس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1375 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206442 حالةً، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة ليصل إلى 29920 حالة وفاة.

// انتهى //

23:19ت م

0263



باريس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1375 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 27 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 206442 حالةً، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة ليصل إلى 29920 حالة وفاة.// انتهى //23:19ت م0263

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 1375 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.