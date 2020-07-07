السعودية | “خطر تنظيم الإخوان المسلمين وفسادهم” برنامج دعوي للشؤون الإسلامية

المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد أمس البرنامج الدعوي ” خطر تنظيم الإخوان المسلمين ،وفسادهم ” بمشاركة عدد من الدعاة عبر البث المباشر عن بعد على قناة الوزارة في (اليوتيوب).

واستهل البرنامج بمحاضرتين، الأولى بعنوان ” منهج السلف في وجوب لزوم الجماعة والتحذير من التفرق)، ألقاها مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ، أكد فيها أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على ثلاث ركائز، هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر ، موضحاً أن مخطط الإخوان المسلمين فيه من المخاطر والإفساد للمجتمعات والشباب والفتيات .

وحذر من التأثر بالشائعات الكاذبة والأفكار الهدامة التي يقوم بها تنظيم الإخوان المسلمين التي تنشر عبر بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف الطعن في الدين والأخلاق وتبث الفرقة والاختلاف، منوهاً أعلى التنبُّه والحذر من هذه التنظيمات.

أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان ” خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة ” ألقاها علي بن زيد المدخلي ، بين فيها رموز التنظيم وكيفية نشأة الجماعة وخطرهم وأنهم يثيرون الحزبية بين المسلمين ويؤيدون التفرقة بين الجماعات ويزرعون الفتن ، وأنهم خطر عظيم على الأمن والاستقرار في الدول.

يأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتحقيق رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبيان خطر جماعة الإخوان المسلمين، وفساد منهجهم والتحذير منهم.