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إعلان على سناب شات يقود لضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية

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2020-07-07

إعلان على سناب شات يقود لضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية

جاري اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشأة والمعلن

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة التجارة من خلال رصدها لإعلان مخالف عبر منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”، محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

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وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الاثنين: إنه جاري اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشأة والمعلن.

وأكدت التجارة أن هذا البيع يعتبر انتهاكًا لنظام العلامات التجارية.

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