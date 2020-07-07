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التجارة تواصل جولاتها الرقابية وتوجه رسالة للمستهلكين
بهدف ضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار
متابعات الخليج 365 - واس
تواصل وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية.
وأكدت الوزارة متابعتها لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب والمغالاة في الأسعار، والتأكد من تضمين الفواتير البيانات الأساسية كافة، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.
وتشمل الجولات الرقابية المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وتستهدف رصد وضبط أية ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.
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