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مستجدات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

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2020-07-06

مستجدات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

يرد متحدث الوزارة على أبرز الاستفسارات الشائعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 ذي القعدة 1441 والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر: إن المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبدالعالي سيكشف خلال المؤتمر عن المستجدات الطبية بشأن كورونا، كما يرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية ويعلن أيضًا عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

كما يتحدث خلال المؤتمر، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة جلال العويس عن القدرة الاستيعابية لفرق العناية الحرجة قبل وبعد جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (4207) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4389) حالة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (213716) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (149634) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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