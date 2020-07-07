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جمعية منازل تسلم وحدتين سكنيتين في عسير

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2020-07-06

جمعية منازل تسلم وحدتين سكنيتين في عسير

بهدف إيجاد السكن الملائم للأسر الأشد حاجة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

سلمت جمعية منازل، اليوم الاثنين، وحدتين سكنية تم إنشاؤهما ضمن وحدات برنامج البناء الخاص بالجمعية الأولى بمركز صدر وأيلة والثانية في مركز ثربان.

وسلم الوحدتين رئيس مجلس إدارة جمعية منازل المهندس عبدالله جبران الشهراني وبحضور كل من عضو مجلس الإدارة المهندس عوضه بن سفر الشهراني وأعضاء الجمعية العمومية المهندس محمد بن سفر الشهراني والأستاذ سليمان بن سعد أبو عليط ومجموعة من الإعلاميين والإعلاميات في منطقة عسير.

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وخلال الحفل، قدم إسماعيل حمود آل بدوي المدير التنفيذي لجمعية منازل نبذة تعريفية عن الجمعية ودورها في إيجاد حلول للإسكان والسكن الملائم للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

 

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