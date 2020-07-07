، محافظ "ساما": التحدث عن الانتعاش الاقتصادي سابق لأوانه.. وخطر كورونا لازال قائمًا ،

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أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، أنه من السابق لأوانه التحدث عما إذا كان اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سوف ينتعش على نحو حاد "V-shape recovery".
وقال في حديث مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن المسؤولين "يؤمنون بمرونة الاقتصاد السعودي"، مشيراً إلى أن بيانات إنفاق المستهلكين شهدت انتعاشاً منذ اعادة فتح اقتصاد المملكة في أواخر شهر مايو الماضي.
وأضاف الخليفي أنه لاتزال هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من فيروس كورونا أو التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي.
وتابع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نرى ضوءاً في نهاية النفق لكننا مع ذلك للأمانة لازلنا متيقظين".
وأشار "الخليفي" إلى أن المسؤولين "لا يرون تغيراً ملحوظاً " في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في شهر يونيو وفقاً للبيانات الأولية.
وقال "مستويات الاحتياطي لا تزال مريحة ويمكن دعمها بإشارات أكثر إيجابية قادمة من سوق النفط، وهو ما نراه الآن".
وأوضح "الخليفي" أن بعض البنوك الأجنبية أخرت فتح أبوابها في المملكة بسبب فيروس كورونا.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 12:47 AM
"الخليفي" قال: "نرى ضوءاً في نهاية النفق مع ذلك لازلنا متيقظين"
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي، أنه من السابق لأوانه التحدث عما إذا كان اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سوف ينتعش على نحو حاد "V-shape recovery".
وقال في حديث مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن المسؤولين "يؤمنون بمرونة الاقتصاد السعودي"، مشيراً إلى أن بيانات إنفاق المستهلكين شهدت انتعاشاً منذ اعادة فتح اقتصاد المملكة في أواخر شهر مايو الماضي.
وأضاف الخليفي أنه لاتزال هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من فيروس كورونا أو التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي.
وتابع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نرى ضوءاً في نهاية النفق لكننا مع ذلك للأمانة لازلنا متيقظين".
وأشار "الخليفي" إلى أن المسؤولين "لا يرون تغيراً ملحوظاً " في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في شهر يونيو وفقاً للبيانات الأولية.
وقال "مستويات الاحتياطي لا تزال مريحة ويمكن دعمها بإشارات أكثر إيجابية قادمة من سوق النفط، وهو ما نراه الآن".
وأوضح "الخليفي" أن بعض البنوك الأجنبية أخرت فتح أبوابها في المملكة بسبب فيروس كورونا.
، محافظ "ساما": التحدث عن الانتعاش الاقتصادي سابق لأوانه.. وخطر كورونا لازال قائمًا ،
المصدر : الخليج 365
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