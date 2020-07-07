محمد بن مسعود - الدمام - لم تُشر المعلومات الأولية إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة الدرب أمس الاثنين من إخماد حريق كبير، اندلع في محال ومركبات بمركز الشقيق. وتفصيلاً، اندلع حريق من "بنشر"، وأتى على أجزاء مجاورة لـ"البنشر" ومركبات. فيما باشرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الحريق على الفور، وباشرت عمليات الإطفاء، ولم تشر المعلومات إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة. Advertisements 07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 12:39 AM لم تُشر المعلومات الأولية إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمحافظة الدرب أمس الاثنين من إخماد حريق كبير، اندلع في محال ومركبات بمركز الشقيق. وتفصيلاً، اندلع حريق من "بنشر"، وأتى على أجزاء مجاورة لـ"البنشر" ومركبات. فيما باشرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الحريق على الفور، وباشرت عمليات الإطفاء، ولم تشر المعلومات إلى وقوع وفيات أو إصابات بالغة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "مدني جازان" يُخمد حريقًا ضخمًا اندلع في محال ومركبات بالشقيق ،

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