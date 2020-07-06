شوارع سويس جازان توقفت سفلتتها وتتوسطها صناديق كهربائية!

2020-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الاثنين، وجود عدد من الشوارع الفرعية المقطوعة في حي السويس بمدينة جازان، والتي لم تكتمل سفلتتها منذ عدة أشهر، وتتوسطها عدد من الصناديق الكهربائية.

وشكا عدد من سكان حي السويس بجازان من معاناتهم من الشوارع المقطوعة بالحي والتي توقف استكمال سفلتتها من أشهر عديدة، رغم قرب تلك الشوارع من الطريق الدولي الذي يربط بين مدينة جازان ومحافظتي أبو عريش وأحد المسارحة إلا أن بلدية جازان لم تلتفت إليها وتجاهلت سفلتتها حتى اليوم.

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وقال محمد سليمان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365”: إن عددًا من أهالي حي السويس يعانون من عدم وجود خدمات أساسية يحتاجها الحي والذي يشهد تطورًا عمرانيًّا ملحوظًا وكثافة سكانية، حيث ما زالت عدد من الشوارع المقطوعة لم تستكمل سفلتتها وإنارتها منذ عدة أشهر حتى يومنا هذا، مضيفًا أن بعض من أهالي الحي الواقعة منازلهم على تلك الشوارع المقطوعة يضطرون إلى سلك طرق بعيدة للوصول إلى منازلهم.

وأشار إلى أن عدد من الشوارع المقطوعة توقف استكمال سفلتتها بسبب وجود صناديق كهربائية تتوسط تلك الشوارع؛ وذلك يعود إلى عدم وجود تخطيط وتنسيق مسبق بين شركة الكهرباء والأمانة بالمنطقة.

وطالب الأهالي مسؤولي أمانة منطقة جازان بالوقوف على معاناة سكان حي السويس، واستكمال عمليات السفلتة والإنارة لتلك الشوارع المقطوعة، وإنهاء معاناتهم.

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