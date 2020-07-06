محمد بن مسعود - الدمام - انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا.

ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.

الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-06 انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا.

ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية. Advertisements 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 10:20 PM انخرط حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني ، الاثنين، في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، ومن المنتظر أن يعود إلى المشاركة في المباريات تدريجيًا.

ميدانيًا، واصل الفريق الاتحادي تحضيراته، في ثاني أيام معسكره الذي يقيمه في عسير، تحضيرًا لاستئناف المسابقات الرياضية، ابتداءً من 4 أغسطس المقبل، حيث خصص المران الصباحي على جوانب تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي، فيما أجرى اللاعبون في الحصة المسائية مناورة طبق من خلالها كاريلي مدرب الفريق مجموعة من الجمل الفنية.

، الاتحاد .. "المولد " يتحول إلى حارس مرمى .. والقرني يعود ،

المصدر : الخليج 365

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