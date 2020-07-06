شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة جديدة.. اللحظات الاخيرة لإعدام "صدام حسين".. جندي امريكي يحكي لزوجته: رأيت هذه المعجزه بعيني.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٥ مساءً (أخبار الخليج 365)

في مفاجأة جديد، وصف جندي أمريكي كان من أحد القلائل الموجدين أثناء تنفيذ حكم الإعدام في الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في رسالة الى زوجته ما شاهده وتعجب منه في اللحظات الأخيرة التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام، من حيث تماسكه بدرجة تشبه المعجزة حيث كان مبتسما على منصة الموت.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأفاد الجندي المذكور، أن صدام نطق “الشهادة” قائلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله” وظل مبتسما حتى توفي ، مضيفا أن صدام طلب منهم وجبة من الأرز مع لحم دجاج مسلوق كان قد طلبها منتصف الليل وشرب عدة كؤوس من الماء الساخن مع العسل وهو الشراب الذى اعتاد عليه منذ طفولته.

وبعدها قام وتوضأ وجلس على طرف سريره المعدني يقرأ القرآن وطلب منهم المعطف الذي كان يرتديه قبل القبض عليه وسأله الضباط لماذا تريدة فقال لأن الطقس فى العراق عند الفجر بارد حتى لا ارتعد من البرد فيظن شعبى انى خائف من الموت وفي نفس الوقت كان فريق الإعدام يجرب حبال الإعدام وأرضية المنصة وأحضروا اثنين من المشرحة ومعهم تابوت خشبي ووضعة بجانب المنصة.

وفي الساعة الثالثة إلا عشر دقائق قاموا بادخال صدام حسين إلى قاعة الإعدام ووقف الشهود أمام جدار غرفة الإعدام وكانوا رجال من القضاة ورجال دين وممثلين عن الحكومة وطبيبا وبدء تنفيذ الحكم في الساعة الثالثة ودقيقة والتي شاهدها العالم من خلال كاميرا فيديو من زاوية الغرفة ووصف الجندي الأمريكي الجلادين أنهم كانوا خائفين ومذعورين وتقنعوا بأقنعة تشبة أقنعة المافيا والعصابات.





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