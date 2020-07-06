شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. المذيعة غادة عويس تكشف هوية الشخص الذي حضنها في هذه الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣١ مساءً (أخبار الخليج 365)

فجرت مذيعة الجزيرة غادة عويس مفاجأة من العيار الثقيل بعد تداول صورة لها رفقة رجل غير معلوم الهوية.

وأعادت "غادة" نشر الصورة قائلة: "صورة لي مع زوجي انا نشرتها على انستاغرام. ذبابة سعودية تعيد نشرها مع تعليق غبي".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأضافت: متى تعطي السلطات السعودية أوامرها لهؤلاء بالتوقف عن تشويه صورة المملكة عبر حركات هبلة من هذا النوع؟؟

وكانت غادة عويس، قد نشرت الصورة الجرئية لها مع زوجها وهما متحاضنين.

وفاجأت عويس، متابيعها على إنستجرام بصورتها مع زوجها في إحدى الحفلات وهما متحاضنين أمام الجمهور.

وعلق متابعي عويس على الصورة الجرئية، فمنهم من تمنى لها دوام السعادة مع زوجها ومنهم من اعترض على نشرها لهذه الصورة.





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