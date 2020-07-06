شكرا لمتابعة خبر عن منع إجبار المسنين على ارتداء الكمامات بدور الإيواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأثنين، بروتوكولات صحية متعلقة بدور المسنين التابعة لدور الإيواء الاجتماعية ؛ لحمايتهم من فيروس كورونا الجديد.
وتضمنت البروتوكولات عدد كبير من الإجراءات الاحترازية لحماية المسنين في ظل جائحة كورونا.
وكانت أبرز الإجراءات: " عدم إجبار المسنين على ارتداء الكمامات لما قد تشكله من صعوبة في التنفس ويجب تقييمه من قبل الطبيب لمعرفة قابليته لارتداء الكمامة من الناحية الصحية ويجب حثهم على تغطية الفم والأنف بأي غطاء قماشي".
وشملت الإجراءات: "تقنين الزيارات وتسهيل وتشجيع الطرق البديلة للتواصل، مثل استخدام تطبيقات التواصل عن بعد".
وللإطلاع على البروتوكولات تفصيليًا من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر منع إجبار المسنين على ارتداء الكمامات بدور الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.