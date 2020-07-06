شكرا لمتابعة خبر عن نقل 2806 من المعلمين والمعلمات بسبب جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأثنين، عن نقل 2806 من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج. أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأثنين، عن نقل 2806 من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج. وقالت الوزارة في بيان لها: "نظراً لعدم استكمال المتطلبات اللازمة لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، مع الجهات المعنية في وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز كفاءة الإنفاق؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم؛ تعلن وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل 2806 من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج"

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