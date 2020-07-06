شكرا لمتابعة خبر عن "تاريخ آل سعود" يرد على ادعاءات اتفاق الملك عبدالعزيز مع سايكس بيكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): ردّ حساب "تاريخ آل سعود" على صورة ادعى صاحبها بأنها للملك عبدالعزيز "رحمه الله" مع الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكسو. ردّ حساب "تاريخ آل سعود" على صورة ادعى صاحبها بأنها للملك عبدالعزيز "رحمه الله" مع الفرنسي فرنسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكسو. قال الحساب: " معاهدة سايكس-بيكو قسمت دول الهلال الخصيب والدولة السعودية ليست من تلك الدول". وأضاف: " سايكس توفي عام 1919م وهذه الصورة تم التقاطها خلال معاهدة العقير 1922م أي بعد 3سنوات من موت سايكس ". وتساءل: " فكيف تم التقاطها مع شخص ميت؟ "

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