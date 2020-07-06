شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لحماية الفرد من الإصابة بالأمراض المزمنة. وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لحماية الفرد من الإصابة بالأمراض المزمنة. ونصحت الوزارة بضرورة التوقف عن التدخين، وتناول غذاء متوازن، وممارسة الرياضة بشكل منتظم. ودعت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة غسل اليدين، والحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين. كما نصحت باتباع نمط حياة صحي، وتناول الأدوية في مواعيدها، واتبع الإجراءات الوقائية واستشارة الطبيب عبر تطبيق صحة إذا دعت الحاجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توجه نصائح للوقاية من الأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.