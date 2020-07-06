شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تشدد على عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شدّدت المديرية العامة للجوازات، على عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم. شدّدت المديرية العامة للجوازات، على عدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم. جاء ذلك في ردها على بعض المستفسرين على موقع "تويتر"، إذ قالت: " التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم". وكانت "الجوازات" قد أكدت أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريباً.

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