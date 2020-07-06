شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إدخال البلح في أفران ليتمر قبل موسمه بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة الفيديو المتداول بعنوان «تنبيه من شراء الرطب قبل موسمه، يقومون بإدخال البلح في الافران ليتمر». أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة الفيديو المتداول بعنوان «تنبيه من شراء الرطب قبل موسمه، يقومون بإدخال البلح في الافران ليتمر». وقالت الهيئة إن التعليق على الفيديو غير صحيح، موضحة أن الفيديو الحقيقي لعملية طبخ الرطب وهي عادة قديمة تسمى (التبسيل عند أهل سلطنة عُمان والسلوق في الاحساء) وليس بها أي ضرر كما يشاع.

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