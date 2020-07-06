شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية "تعريف" طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة .

وذكر البرنامج أن المكافأة تحتسب على أساس ما يلي:

- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها مع صاحب العمل.

- أجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى التي قضاها مع صاحب العمل.