شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية "تعريف" طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة .
وذكر البرنامج أن المكافأة تحتسب على أساس ما يلي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها مع صاحب العمل.
- أجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى التي قضاها مع صاحب العمل.
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