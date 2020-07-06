شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 40 مخالفة لضريبة القيمة المضافة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الاثنين، إنها نفذت حملة ميدانية؛ لضبط المخالفين للضريبة المضافة. قالت هيئة الزكاة والدخل، اليوم الاثنين، إنها نفذت حملة ميدانية؛ لضبط المخالفين للضريبة المضافة. وتضمنت المخالفات: (تحصيل ضريبة أعلى من المستحق، تحصيل ضريبة أقل، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية). وأوضحت أنه تم ضبط مخالفة لضريبة القيمة المضافة خلال زيارتها لـ 80 موقعاً في قطاع التجزئة بالرياض.

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