بالصور .. ضبط 148 منشأة تجارية مخالفة في الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): قامت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية المبرز، خلال جولاتها المستمرة بزيارة ٣١٢ منشأة تجارية. قامت أمانة الأحساء، ممثلة في بلدية المبرز، خلال جولاتها المستمرة بزيارة ٣١٢ منشأة تجارية. وأسفرت الجولات عن مخالفة ١٤٨ منشأة لعدم تطبيق الإجراءات اللازمة لجائحة كورونا المستجد. كما قامت الأمانة بإتلاف نحو ١٤٢٣ كجم من المواد الغذائية وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم. Advertisements

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