︎

.



جمال عبدالرحمن الزامل :-

(1)اقتصاديات الأزمات يمر العالم بعطلة اقتصادية ضخمة الآن بسبب فيروس كورونا المستجد Covid19 وتعاني قطاعات اقتصادية ضخمة بسبب هذه الجائحة كثير من الشركات قلصت أعمالها وعمالتها وخفضت أجور العاملين بنسب وصلت إلى 40% حتى يمكنها المرور بالأزمة والاستمرار في السوق ولكن.. هل الجميع كذلك؟

(2) اقتصاديات الأزمات هل جميع الأعمال تأثرت بالسلب؟ في الواقع: لا بل هناك اقتصاديات نمت وانتعشت للغاية في ظل هذه الأزمة تحديدًا سيتحدث هذا الثريد عن اقتصاديات الأزمات، وسنذكر 3 أنواع من الأسواق لم تتأثر بالأزمة، بل حدث بها نمو استثنائي في فترة زمنية قصيرة

(3)اقتصاديات الأزمات يرتبط الاقتصاد ببعضه بشكل شبكي، فإذا تأثر قطاع السياحة على سبيل المثال، تأثر قطاع الطيران، والفنادق، والمنتجات السياحية، وخدمات النقل السياحي وغيرها ويتحول رأس المال من (مغامر) إلى (جبان) ويحرص الجميع على تكديس أكبر قدر ممكن من السيولة، تحسبًا لطول مدة الأزمة

(4) اقتصاديات الأزمات وجائحة كورونا أصابت – أول ما أصابت – قطاع الطيران، وأغلقت كل دولة أبوابها على نفسها، وبدأت في فرض إجراءات الحظر الصحي، وبدأت في التعامل مع الأزمة وفق منهجيتها وإمكاناتها. ولكن في ظل هذه الظروف العصيبة تفوقت اقتصاديات أخرى، وحدث بها نمو ملحوظ. مثل….

Advertisements

(5) اقتصاديات الأزمات – الغذاء لن يستغنى البشر عن الغذاء – رجوعًا إلى هرم ماسلو للحاجات الإنسانية – فهو من الحاجات الأساسية وظروف الأزمة، وتوقعات الحظر – وحصوله بالفعل – أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل ملهوف على تكديس المنتجات الغذائية خوفًا من ندرتها بسبب توقف حركة الإنتاج

(6) اقتصاديات الأزمات – الغذاء فزاد الطلب على المنتجات الغذائية، وأصبح من يأخذ في العادة قطعة واحدة من المنتج، يأخذ قطعتين وثلاث وربما أكثر، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لأشخاص قاموا بتخزين كميات مهولة من الطعام، واعتزلوا بالكامل في بيوتهم

(7) اقتصاديات الأزمات – الغذاء غالبية من عملوا في قطاع الغذاء، إن لم تزد أرباحهم أضعافًا مضاعفة، فهم على الأقل لم يتأثروا كثيرًا. وأقصد بالغذاء المنتجات القابلة للتخزين، وليس المطاعم والمقاهي، فهذه بالتأكيد تأثرت كثيرًا.

(8) اقتصاديات الأزمات – خدمات التوصيل في ظل حظر رسمي في المنازل، تم تفعيل خدمات التوصيل بشكل كامل، لتوصيل الطعام والدواء وبقية الضروريات. بل زاد الطلب على خدمات التوصيل بشكل لم يشهده العالم من قبل.

(9) اقتصاديات الأزمات – المنتجات الصحية كانت الكمامات والمطهرات ملقاة في الصيدليات لا يهتم بها أحد إلا من كان طبعه الاهتمام بمثل هذه المنتجات. الآن حدث طلب ثوري على المنتجات الصحية الخاصة بالوقاية والتعقيم وبالأخص الكحول والكمامات الطبية.

(10) اقتصاديات الأزمات – المنتجات الصحية الأسابيع القليلة الماضية دخل سوق المنتجات الصحية الكثير ممن لم يعمل فيه من قبل، حتى ولو بشكل فردي، وتحولت هذه الصناعة – في بعض الدول – إلى سوق سوداء، تضاعفت فيها أسعار هذه المنتجات بشكل وصل أحيانًا إلى 5 أضعاف

(11) اقتصاديات الأزمات قد تظهر كذلك بعض الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بالجائحة التي يمر بها العالم (مثل الغش التجاري – رفع الأسعار – الاحتكار) ولكن ما قصدته بالتحديد من هذا الثريد، هو إلقاء الضوء على بعض الصناعات التي تنشط في أزمات ذات طبيعة خاصة، مثل الكورونا.

