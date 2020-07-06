رشوة من شركة فرنسية تطيح بـ3 موظفين في الشركة السعودية للكهرباء

كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن إيقاف 3 موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية رشوة تصل إلى (535.000) خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية.

وأكد المصدر أن المتهمين فتحوا حسابات بنكية بإحدى الدول (بطلب من الشركة) لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال) وقام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة.

وتابع أن الشركة الفرنسية قامت بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب (30.000) ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية (رشوة) تصل إلى (800.000) ثمانمائة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء.

وأكد المصدر أن معالجة القضية كان بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، مضيفًا أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.