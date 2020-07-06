إيقاف عميد شرطة.. وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: استغل نفوذه خلال منع الحظر

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضابط شرطة (برتبة عميد) في إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول؛ وذلك على هامش عن مباشرة الهيئة لـ105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

وفي السياق نفسه كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن الإطاحة برئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).

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وأكد المصدر المسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن معالجة القضية كان بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، وأن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

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