كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن ملابسات ضبط المتورطين في السطو المسلح على محلٍ تجاري بالخبر، وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب محمد الدريهم، إن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر، في وقت وجيز.

جاء ذلك بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.