4 نصائح من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا

وجهت وزارة الصحة نصائحها لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كنت مصابًا بمرض مزمن، صحتك بحاجة ماسّة إلى اهتمامك، اتبع الإجراءات الوقائية واستشر طبيبًا عبر تطبيق صحة إذا دعت الحاجة».

وأضافت أنه في حالة كنت تعاني من مرض مزمن احرص على اتباع الإجراءات الآتية:

- غسل اليدين باستمرار.

- المسافة الآمنة.

- نمط حياة صحي.

- تناول أدويتك بأوقاتها.

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وأوضحت أنه حتى لا تصاب بالأمراض المزمنة اتخذ الاحتياطات الآتية:

- توقف عن التدخين.

- تناول غذاء متوازنًا.

- مارس الرياضة بشكل منتظم.

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