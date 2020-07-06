باعتبارهم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس..
وجهت وزارة الصحة نصائحها لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المستجد.
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كنت مصابًا بمرض مزمن، صحتك بحاجة ماسّة إلى اهتمامك، اتبع الإجراءات الوقائية واستشر طبيبًا عبر تطبيق صحة إذا دعت الحاجة».
وأضافت أنه في حالة كنت تعاني من مرض مزمن احرص على اتباع الإجراءات الآتية:
- غسل اليدين باستمرار.
- المسافة الآمنة.
- نمط حياة صحي.
- تناول أدويتك بأوقاتها.
وأوضحت أنه حتى لا تصاب بالأمراض المزمنة اتخذ الاحتياطات الآتية:
- توقف عن التدخين.
- تناول غذاء متوازنًا.
- مارس الرياضة بشكل منتظم.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة تعمم 7 نصائح لحماية أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا
لمواجهة كورونا.. وزارة الصحة تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.