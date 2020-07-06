اخبار السعوديه

4 نصائح من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

باعتبارهم الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس..

وجهت وزارة الصحة نصائحها لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل تفشي فيروس ، وذلك لأنهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس المستجد.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كنت مصابًا بمرض مزمن، صحتك بحاجة ماسّة إلى اهتمامك، اتبع الإجراءات الوقائية واستشر طبيبًا عبر تطبيق صحة إذا دعت الحاجة».

وأضافت أنه في حالة كنت تعاني من مرض مزمن احرص على اتباع الإجراءات الآتية:

-              غسل اليدين باستمرار.

-              المسافة الآمنة.

-              نمط حياة صحي.

-              تناول أدويتك بأوقاتها.

Advertisements

وأوضحت أنه حتى لا تصاب بالأمراض المزمنة اتخذ الاحتياطات الآتية:

-              توقف عن التدخين.

-              تناول غذاء متوازنًا.

-              مارس بشكل منتظم.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعمم 7 نصائح لحماية أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا

لمواجهة كورونا.. وزارة الصحة تقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا