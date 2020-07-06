حساب المواطن للمطلقات: مستند هام لإضافة الأطفال كـ«تابعين»

ضمن الأوراق المقدمة للاستفادة من الدعم
جدد برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين التذكير بمستند هام تحتاج المطلقة لإرفاقه؛ لكي تتمكن من إضافة أطفالها كتابعين، وأوضح حساب المواطن في تغريدة ردًّا على استفسار مواطنة في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين قائلا: «بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)».
وكان برنامج حساب المواطن قرر إيداع الدفعة الجديدة من الدعم «دفعة شهر يوليو» للمستفيدين في حساباتهم يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه؛ وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.
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