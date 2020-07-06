«الزكاة والدخل» ترصد مخالفات لضريبة القيمة المضافة بالرياض

نفذت الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل عددًا من الزيارات لمواقع قطاع التجزئة؛ لرصد مخالفات ضريبة القيمة المضافة.

ونجحت الفرق في ضبط 40 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال زيارتها لـ80 موقعًا في قطاع التجزئة بالرياض.

وأشار الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والدخل على موقع التوصل الاجتماعي «تويتر» أن انواع المخالفات جاءت كالآتي: (تحصيل ضريبة أعلى من المستحق، تحصيل ضريبة أقل من المستحق، عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية) مضيفة أنه تم التأكد من تحصيل الضريبة 15%.

Advertisements

ودخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل» تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهرَي مارس ويونيو

الزكاة والدخل: تمديد 4 مبادرات.. وتأجيل إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال