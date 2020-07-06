بالفيديو.. «كاكست» تنجز أولى مراحل الشاحنات ذاتية القيادة

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، اليوم الإثنين، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الشاحنات ذاتية القيادة، موضحة أن المشروع يهدف إلى أتمتة قوافل شاحنات النقل، حيث تقاد الشاحنة الأولى يدوياً وتتبعها شاحنات أخرى تُقاد ذاتيًا.

ونشرت الحساب الرسمي لمدينة الملك عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تقريرًا حول المشروع؛ حيث أفاد مديره الدكتور حاتم بخاري بأنه ينفذ بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية.

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وظهر في التقرير إحدى التجارب لاختبار سلامة الشاحنات ذاتية القيادة، والتي تستطيع معرفة سرعة السيارات الأخرى والحفاظ على مسافة آمنة بينها وبين المركبات على الطريق.

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