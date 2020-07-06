60 ألف رأس لأيام التشريق من أصل مليون

تلبية الطلبات
قال رحيمي: إن المشروع يدخل ضمن الجهود والمرافق التي أنشأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1403؛ بهدف تيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة. مشيرًا إلى أن إدارة المشروع تعمل طوال العام لتلبية الطلبات التي ترد للمشروع من خلال الموقع من المراكز الإسلامية بأوروبا أو شرق آسيا أو الشرق الأوسط أو عن طريق المسوقين المحليين، وللتسهيل على حجاج البيت الحرام وتوزيع اللحوم على مستحقيها داخل المملكة وخارجها ليشمل المستحقين من دول العالم لأكثر من 27 دولة إسلامية.
أعمال التوزيع
بين رحيمي أن أكثر من 250 جمعية رسمية داخل المملكة تتعامل مع المشروع في أعمال التوزيع، وقال «تم توزيع ما مجموعه 23 مليون ذبيحة منذ إنشاء المشروع، واستفاد من هذه الخدمة الجليلة أكثر من 100 مليون فرد.
واختتم المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي تصريحه بقوله «تعاملنا في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع هذه الظروف الراهنة من جائحة كورونا يشمل تطبيق أقصى التدابير والإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الوزارات المختصة لإيجاد أفضل السبل الوقائية.
مشروع الهدي والأضاحي
250 جمعية رسمية داخل المملكة تتعامل مع المشروع
23 مليون ذبيحة منذ إنشاء المشروع
100 مليون مستفيد
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