إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات لسد الاحتياج

وذكرت الوزارة أنه إشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 7 شعبان 1441، المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، ونظرا لعدم استكمال تلك المتطلبات، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم، وحرصا من الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.
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