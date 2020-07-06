برنامج للاعتماد الأكاديمي وفق معايير تقويم التعليم

وهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة لممارسة عمل المراجعة الأكاديمية وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي الصادرة من الهيئة.
مخرجات التعليم
تضمن البرنامج موضوعات متعددة في التقويم والاعتماد الأكاديمي من أبرزها: أسس التقويم ومفاهيمه، وأخلاقيات المراجعين والمقومين، ومفهوم المراجعة الأكاديمية والهدف منها، إضافة إلى معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وقياس وتقييم مخرجات التعليم، ومراحل وإجراءات التقويم الأكاديمي، وتقييم تقرير الدراسة الذاتية والأدلة ومؤشرات الأداء، والاستنتاجات وإعداد التوصيات من خلال نواتج دراسة تقرير الدراسة الذاتية ومؤشرات الأداء، وإعداد تقرير المراجعة الختامي، وتضمن البرنامج تطبيقات وتمارين ومشروع إعداد تقرير المراجعة النهائية.
جودة المؤسسات
من المتوقع أن يكون المتدرب بعد اجتياز البرنامج قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية في الجامعات، وفي مجال المراجعة الخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
يذكر أن الهيئة تسعى في مثل هذه البرامج إلى الارتقاء بجودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية من حيث تطبيق معايير الجودة المعتمدة، إضافة إلى المؤشرات والمحكاة التي تكشف عن مدى الالتزام بالمعايير، ومنح المؤسسات والبرامج الاعتماد الأكاديمي وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
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