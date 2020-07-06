مسار للدراجات الهوائية في النماص

أطلقت بلدية محافظة النماص مسار الدراجات الهوائية الذي تم تنفيذه في الشريط السياحي بالمحافظة، وذلك بمشاركة ودعم الجهات والإدارات الحكومية في النماص. وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله عائض دلبوح أنه تم اختيار موقع تنفيذ المشروع ليكون على الشريط السياحي لما يتميز به من إطلالة ساحرة على منحدرات تهامة وسط كثافة للزوار والمصطافين، ويمتد المسار بطول 1200 متر وروعي في تنفيذه المعايير الفنية لمسارات الدراجات الهوائية، وتم تزويده بدورات للمياه ونقاط لبيع الأطعمة والمشروبات، كما يوجد بالمسار لوحات إرشادية وتحذيرية لمرتاديه.



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