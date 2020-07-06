إحباط تهريب 280 ألف حبة كبتاجون

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد شخص عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري، مرتدياً بدلة غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.
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