إحباط تهريب 280 ألف حبة كبتاجون

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، عن إحباط محاولة تهريب 280 ألف حبة مخدرة (الكبتاجون)، و 6809 جرامات من مادة الأفيون المخدر، في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورط فيها، وهو شخص من الجنسية المصرية، وذلك بعد رصد محاولة تجاوزه بحراً حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد شخص عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري، مرتدياً بدلة غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.