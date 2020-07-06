وقال الأمين العام للجمعية والمشرف العام على البرنامج سمير العفيصان: إن الجمعية نظمت المناقصة بهدف توفير أدنى سعر بأقصى جودة للمستفيدين عن طريق طرح شراء الجمعية للأضاحي لتوفر فرص تنافسية بين متعهدي الأضاحي بالمملكة، وذلك لخدمة المستفيدين الذين سيقومون بأداء شعيرة الأضحية من خلال برنامج أضاحي 41 الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية.
وقال: إن الجمعية ستبدأ في العمل مع المتعهد لتوفير الأضاحي لبرنامج الجمعية أضاحي 41 الذي استفاد منه العام الماضي 3069 مضحيا بالمنطقة الشرقية ووزع قرابة 74 ألف كيلو لحوم من الأضاحي العام الماضي على المستحقين من الأسر المستفيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 جهات تتنافس لتحديد أسعار الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.