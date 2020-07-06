6 جهات تتنافس لتحديد أسعار الأضاحي

تقدمت 6 مؤسسات تجارية كبرى تعمل على توفير الأضاحي بالمملكة للمناقصة التي طرحتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمقرها الرئيس بمدينة الدمام.

وقال الأمين العام للجمعية والمشرف العام على البرنامج سمير العفيصان: إن الجمعية نظمت المناقصة بهدف توفير أدنى سعر بأقصى جودة للمستفيدين عن طريق طرح شراء الجمعية للأضاحي لتوفر فرص تنافسية بين متعهدي الأضاحي بالمملكة، وذلك لخدمة المستفيدين الذين سيقومون بأداء شعيرة الأضحية من خلال برنامج أضاحي 41 الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وقال: إن الجمعية ستبدأ في العمل مع المتعهد لتوفير الأضاحي لبرنامج الجمعية أضاحي 41 الذي استفاد منه العام الماضي 3069 مضحيا بالمنطقة الشرقية ووزع قرابة 74 ألف كيلو لحوم من الأضاحي العام الماضي على المستحقين من الأسر المستفيدة.