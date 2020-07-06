إجراءات للسلامة بنجران

عقد فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمنطقة نجران اجتماعا مع مديرية الدفاع المدني لبحث سبل التعاون لسلامة المواطنين والمتنزهين والخروج بإجراءات مشتركة. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج» أنه جرى الاجتماع مع مدير عام الدفاع المدني العميد ركن سعد الشهراني، وتمت مناقشة العديد من الإجراءات المشتركة التي تضمن السلامة للجميع، شملت تغطية الآبار المكشوفة حفاظا على الأرواح، ومتابعة جاهزية صفارات الإنذار لسد وادي نجران والتنسيق مع الدفاع المدني عند فتح بوابات السد لتنبيه مرتادي الأودية والمتنزهين عند جريان السيول في الأودية، وكذلك إلزام المزارعين بتطبيق وسائل السلامة.



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