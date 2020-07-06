جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

كما أوضح القرني أن القبول لا يعتمد على أولوية التقديم وإنما على نسبة المتقدم الموزونة أو المؤهلة، حيث سيتم احتساب النسبة المؤهلة (30% النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات و20% الاختبار التحصيلي) للقبول في التخصصات العلمية للطلاب، وفي جميع التخصصات للطالبات، كما سيتم احتساب النسبة الموزونة للقبول في التخصصات النظرية للطلاب (50% النسبة التراكمية للثانوية العامة و50% اختبار القدرات).
وأشار القرني إلى أن عملية الترشيح للقبول ستتم بحسب النسب المؤهلة والموزونة، وترتيب الرغبات بالمـفاضلة على عـدد المـقاعد المـتاحة لكل تخصص، مضيفًا أن موعد إعلان نتائج الترشيح سيكون في الـ 30 من شهر ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية لمن صدر له رقم جامعي، وفي المتاح من المقاعد من يوم الخميس 2 ذي الحجة حتى يوم السبت 18 من الشهر نفسه. ولفت القرني إلى أن عمليات القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية بشكل كامل، وتتم دون تدخل العنصر البشري ودون أي استثناءات، ويمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة والتخصصات من خلال موقع الجامعة (بالضغط هنا) وأيضًا (من هنا).
وأضاف أنه في إطار الشفافية لعمليات القبول سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد إعلان النتائج، كما ستقوم العمادة بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطالب والطالبة، من خلال تقديم الطلب على نظام الاستفسارات على موقع نظام القبول أو التواصل بشكل هاتفي مع العمادة.
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