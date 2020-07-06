السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل 8773 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا 8773 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الجنوب إفريقي زويليني مكيزي اليوم أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 3199 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 196750.

// انتهى //

22:52ت م

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كيب تاون 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا 8773 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 173 حالة وفاة.وأوضح وزير الصحة الجنوب إفريقي زويليني مكيزي اليوم أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 3199 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 196750.// انتهى //22:52ت م0253

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