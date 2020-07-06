السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 44,361 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 44,361 إصابة جديدة بفيرويس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,886,267 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 129,811 حالة وفاة.

// انتهى //

22:29ت م

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واشنطن 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 44,361 إصابة جديدة بفيرويس كورونا المستجد و 235 حالة وفاة.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,886,267 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 129,811 حالة وفاة.// انتهى //22:29ت م0250

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