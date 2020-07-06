السعودية اليوم / حالات الإصابة بكورونا في النمسا ترتفع مجدداً إلى أكثر من ألف حالة



فيينا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت النمسا 1012 حالة إصابة نشطة بفيروس

وذكر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر اليوم أن الإصابات بفيروس كورونا حدثت في بؤر عنقودية محلية ويمكن تعقب خط سير العدوى بالفيروس بهذه البؤر.

وسجلت بؤرة إصابة عنقودية حول مدينة لينز، وشهدت هذه البؤرة 57 حالة إصابة إضافية منذ أمس ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في هذه البؤرة إلى 414 شخصاً.

كما سجلت 347 إصابة نشطة بالفيروس المستجد في فيينا، فيما لم تسجل أية حالات إصابة جديدة في أربعة من بين الأقاليم التسعة بالنمسا.

// انتهى //

22:28ت م

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فيينا 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت النمسا 1012 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ مايو الماضي.وذكر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر اليوم أن الإصابات بفيروس كورونا حدثت في بؤر عنقودية محلية ويمكن تعقب خط سير العدوى بالفيروس بهذه البؤر.وسجلت بؤرة إصابة عنقودية حول مدينة لينز، وشهدت هذه البؤرة 57 حالة إصابة إضافية منذ أمس ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في هذه البؤرة إلى 414 شخصاً.كما سجلت 347 إصابة نشطة بالفيروس المستجد في فيينا، فيما لم تسجل أية حالات إصابة جديدة في أربعة من بين الأقاليم التسعة بالنمسا.// انتهى //22:28ت م0249

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