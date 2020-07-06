السعودية اليوم / الإمارات تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)



أبوظبي 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واس

سجلت الإمارات 528 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الحكومة الإماراتية اليوم إلى أنها سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 324 حالة وفاة.

كما سجلت 424 حالة شفاء جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 40,721 حالة.

// انتهى //

22:28ت م

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أبوظبي 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م واسسجلت الإمارات 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 52,068 حالةً.وأشارت الحكومة الإماراتية اليوم إلى أنها سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 324 حالة وفاة.كما سجلت 424 حالة شفاء جديدة، ارتفع معها العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 40,721 حالة.// انتهى //22:28ت م0248

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